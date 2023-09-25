فضل الله: نخشى من محاولات لضرب الاستقرار الأمني وإدخال البلد في متاهات

التقى السيِّد علي فضل الله وفدا من عائلة العميد الركن الراحل منير سرور شكره على تعزيته لهم بوفاة الفقيد، مشيدا بالمزايا التي طبعت شخصية الفقيد على المستوى الوطني والإيماني والأخلاقي والإنساني وعن العصامية والمناقبية التي كان يحملها وعن تواضعه في علاقته مع مجتمعه وناسه وفي تربيته لأسرته مستذكرا العلاقة التي ربطته بسماحة الوالد المرجع فضل الله(رض) مؤكدا باننا على ثقة بانكم ستتابعون هذه المسيرة الرسالية على أكمل وجه.

كما زار فضل الله مدينة صور حيث قدم واجب العزاء لعائلة المرحوم النائب السابق عبد المجيد صالح، مؤكدا على الدور الديني والأخلاقي الذي لعبه في تربية الأجيال مقدرا دوره الجهادي والتعبوي على صعيد المقاومة.

وأكد فضل الله خلال استقباله مستشار الوزير السابق اسعد حردان، غسان حسن على "ضرورة حفظ تاريخ هذه الأمة المقاوم الذي صنع لنا نصرا وصمودا وعزة مبديا خشيته من ان هناك محاولات حثيثة لضرب الاستقرار الأمني وإدخال البلد في متاهات تصب في خدمة الكيان الصهيوني واعداء الأمة".