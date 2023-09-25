زيلينسكي: وصول أولى دبابات أبرامز الأميركية إلى أوكرانيا

أعلن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي تسلم دبابات أبرامز الأميركية، ما يعزز قدرات الجيش الأوكراني في هجومه المضاد ضد روسيا، وفق ما افادت وكالة "فرانس برس".

واكد زيلينسكي ان : "اخبار جيدة من وزير الدفاع اوميروف. ابرامز بالفعل في أوكرانيا ونعدها لتعزيز ألويتنا".