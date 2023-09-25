شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة العسكرية في مالي تؤجل الانتخابات الرئاسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باماكو (أ ف ب)

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي الاثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في فبراير/ شباط 2024 والتي من المفترض أن تؤذن بعودة المدنيين إلى السلطة في البلد الذي تنشط فيه جماعات جهادية ويواجه أزمة عميقة.

وقال المتحدث باسم الحكومة العقيد عبد الله مايغا في بيان تلاه للصحفيين في باماكو إنه تمّ تأجيل الانتخابات التي أعلن سابقاً عن تنظيمها في 4 و18 فبراير/شباط 2024 «لأسباب فنية».

وذكرت السلطات إلى أنه من بين هذه «الأسباب الفنية» العوامل المرتبطة بإقرار دستور جديد في 2023 ومراجعة اللائحة الانتخابية، إضافة إلى خلاف مع شركة «ايديميا» الفرنسية المشاركة، بحسب السلطات، في عملية الإحصاء.

وأضافت أن «موعد الانتخابات الرئاسية سيتم الإعلان عنه في بيان لاحق».