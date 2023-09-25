شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تتعهد بإزالة حواجز صينية عند منطقة مرجانية متنازع عليها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانيلا - (أ ف ب)

تعهدت الفلبين، الاثنين، باتخاذ «كافة الإجراءات المناسبة» لإزالة الحواجز العائمة التي يزعم أن خفر السواحل الصيني أقامها عند منطقة مرجانية متنازع عليها، لمنع الفلبينيين من الوصول إلى مناطق صيد تقليدية.

وعثر على حاجز عائم بطول 300 متر عبر مدخل سكاربورو شول في بحر الصين الجنوبي الأسبوع الماضي خلال مهمة إعادة إمداد روتينية للصيادين الفلبينيين الذين يبحرون في المياه القريبة من الشعاب المرجانية التي تسيطر عليها الصين.

وسكاربورو شول، وهي منطقة صيد غنية استحوذت عليها الصين في عام 2012 بعد فترة توتر محتدمة مع الفلبين.

ويمنع الحاجز العائم قوارب الصيد من الدخول إلى المياه الضحلة، حيث تكثر الأسماك.

كان مسؤولون فلبينيون اتهموا خفر السواحل الصيني بنصب الحاجز قبل وقت قصير من دخول سفينة تابعة لمكتب الصيد والموارد المائية إلى المنطقة، الأربعاء، الماضي.

وكانت وسائل إعلام، من بينها وكالة فرانس برس، على متن السفينة ورأت الحاجز العائم.

وقال مستشار الأمن القومي الفلبيني إدواردو إنو، الاثنين: «سنقوم باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لإزالة الحواجز وحماية حقوق صيادينا في المنطقة».

وأكد آنو أن بلاده تدين إقامة الحواجز، مشيراً إلى أن مثل هذا الإجراء «ينتهك حقوق الصيد التقليدية لصيادينا الذين تم تأكيد حقوقهم بموجب حكم التحكيم لعام 2016».

وفي بكين، رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين قائلاً: «إن سكاربورو شول جزء أصيل من الصين، وإن الصين لها سيادة لا تقبل الجدل عليها وعلى المياه المحيطة بها».