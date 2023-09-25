شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إندونيسيا: اعتماد قواعد تنظم التعاملات على مواقع التواصل لمواجهة الاحتكار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جاكرتا - (أ ف ب)

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الاثنين، أنه يمكن اعتباراً من هذا الأسبوع اعتماد قواعد تنظم التعاملات على مواقع التواصل الاجتماعي، لمواجهة مخاطر الوضع الاحتكاري لجهات مثل تيك توك.

وأعلن الرئيس الإندونيسي في رسالة عبر الفيديو «لقد اتخذنا القرار للتو خلال اجتماع مخصص لمواقع التواصل الاجتماعي المستخدمة للتجارة الإلكترونية. ويرجح نشره الثلاثاء» من دون تسمية أي موقع إلكتروني مستهدف.

دعا العديد من المسؤولين الحكوميين الإندونيسيين مؤخراً إلى الفصل بين أنشطة مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية، باعتبار أن المنصات الكبرى مثل تيك توك تهدد الشركات المحلية الصغيرة.

الإندونيسيون الذين يستخدمون بكثرة التطبيق الذي طورته شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة ByteDance، هم الأكثر إنفاقاً على تيك توك في المنطقة.

وإندونيسيا هي ثاني أكبر سوق للشركة مع 125 مليون مستخدم بحسب الشركة.

تيك توك ليست الوحيدة التي تتيح التعاملات على شبكتها الاجتماعية. فهناك كذلك مجموعة ميتا الأمريكية العملاقة على منصتيها فيسبوك وإنستغرام.

ولن تحتاج الأحكام الجديدة المعدلة إلى عرضها على البرلمان لاعتمادها.

وفي الآونة الأخيرة، دعت شركة تيك توك في بيان إندونيسيا إلى «توفير فرص متكافئة لتيك توك».

وقالت: «إن فرض الفصل بين مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية على منصات مختلفة لن يضر بالابتكار فحسب؛ بل سيضر أيضاً بالتجار والزبائن الإندونيسيين».

وفي ختام اجتماع مع الرئيس ويدودو أعلن وزير التجارة ذو الكفل حسن للإعلام أن الرئيس سيوقع النصوص الجديدة سريعاً.

وقال: إن «التجارة على مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن تكتفي بتسهيل الترويج للسلع والخدمات، وليس إجراء تعاملات مباشرة»، مشدداً على ضرورة الفصل بين مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية.

في حزيران/ يونيو خلال زيارة لجاكرتا، أعلن شو زي تشيو الرئيس التنفيذي لشركة ByteDance المالكة لتيك توك، أن المجموعة ستستثمر خلال السنوات المقبلة «مليارات الدولارات» في جنوب شرق آسيا؛ حيث لدى تيك توك 325 مليون مستخدم.