شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان: انتصار أذربيجان في كراباخ فرصة للاستقرار الإقليمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقرة - (رويترز)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يزور جيب ناختشيفان الأذري، الاثنين، إن انتصار أذربيجان في الهجوم الذي شنته الأسبوع الماضي في منطقة كراباخ يفتح نافذة لفرصة التطبيع في المنطقة.

وأضاف أردوغان، متحدثاً إلى جانب نظيره الأذربيجاني إلهام علييف بعد مراسم وضع الأساس لخط أنابيب غاز من ناختشيفان إلى منطقة إغدير التركية، أنه يأمل أن تتخذ أرمينيا «خطوات صادقة» لاغتنام هذه الفرصة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

وتابع أن نجاح أذربيجان في عملية كراباخ مصدر فخر لتركيا، وهنأ الجيش الأذربيجاني على إظهار «حس المسؤولية» تجاه المدنيين في المنطقة.

وكان حكمت حاجييف، مستشار السياسة الخارجية لرئيس أذربيجان، قد قال الجمعة، إن باكو ستضمن أن يتمكن المدنيون من السفر بسياراتهم الخاصة بأمان على الطريق المؤدي إلى أرمينيا من ناجورنو كاراباخ.

وسعى العديد من سكان كاراباخ لمغادرة المنطقة، بعد أن شنت أذربيجان هجوماً خاطفاً مؤخراً، وأعلنت استعادة السيطرة على المنطقة الانفصالية بعد 35 عاماً من الصراع.

وأضاف حاجييف: «حتى في ما يتعلق بالعسكريين والمقاتلين السابقين، إذا كان من الممكن تصنيفهم بهذه الطريقة، فإننا نعتزم إصدار عفو».

وقال إنه سيتم احترام حقوق الأرمن في كاراباخ كجزء من دمجهم في أذربيجان، وإنهم طلبوا مساعدات إنسانية وإمدادات من النفط والبنزين.

وأجبرت عملية عسكرية خاطفة لأذربيجان استمرت 24 ساعة الأرمن العرقيين في كاراباخ على قبول اتفاق لوقف إطلاق النار الأربعاء، ما أثار دعوات لاستقالة رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

وصار مستقبل كاراباخ وسكانها من الأرمن العرقيين، والبالغ عددهم 120 ألف نسمة على المحك، إذ ترغب أذربيجان في دمج المنطقة الانفصالية، لكن الأرمن العرقيين قالوا إن العالم تخلى عنهم.

وتعهد رئيس أذربيجان إلهام علييف بضمان حقوقهم، لكنه قال إنه بفضل قبضته الحديدية باتت فكرة إقامة منطقة كاراباخ العرقية الأرمنية جزءاً من الماضي، وأضاف «سنحول كاراباخ إلى فردوس» في أذربيجان.

وبعد حرب في عام 2020 انتصرت فيها أذربيجان، اضطر باشينيان إلى قبول سيطرة أذربيجان على أراضٍ أوسع كثيراً في المنطقة.