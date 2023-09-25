شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا.. فرض قيود على بيع المواد البلاستيكية الدقيقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فرضت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، قيودًا على بيع المواد البلاستيكية الدقيقة، والمنتجات التي تتعمد إطلاق مواد بلاستيكية دقيقة أثناء الاستخدام.

وأشارت إلى أن تلك القيود ستساعد في منع إطلاق نحو نصف مليون طن من المواد البلاستيكية الدقيقة إلى البيئة.

المواد البلاستيكية الدقيقة

المفوضية أوضحت أن هناك نحو 42 ألف طن من المواد البلاستيكية الدقيقة التي تضاف، عن قصد، إلى المنتجات التي تطلق إلى البيئة داخل الاتحاد الأوروبي سنويا.

من جهته أوضح فيرجينيوس سينكفيسيوس، المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات، أن حظر المواد البلاستيكية الدقيقة المضافة عمدًا على المستوى الدولي، يعالج قلقًا خطيرا على البيئة وعلى صحة البشر.

مشكلة انتشار الجسيمات البلاستيكية

وأوضح سينكفيسيوس أنه توجد جسيمات بلاستيكية دقيقة في البحار والأنهار وعلى الأرض، وأيضا في الطعام ومياه الشرب.

وبين أن القيود في الوقت الحالي تتعلق بالجزيئات الصغيرة جدا، ولكنها خطوة كبيرة تجاه الحد من التلوث الناتج عن صنع الإنسان.