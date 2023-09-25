أمين عام حماة الوطن :الإشراف القضائى الكامل أكبر ضمانة لنزاهة انتخابات الرئاسة

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ بدور الهيئة الوطنية للانتخابات فى الاستعدادات اللوجستية للانتخابات الرئاسية القادمة.

وأضاف أن حزب حماة الوطن يقدر دور الهيئة وأنها تقف على مسافة واحدة بين المرشحين، وأن الإشراف القضائى الكامل ومتابعة منظمات المجتمع المدنى على العمليه الانتخابية أكبر ضمانه لنزاهة الانتخابات الرئاسية وحيادتها.

وأشار إلى أن هذة المرحله تحتاج تكاتف كل المصريين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لبناء مرحلة جديدة فى حياة الدولة المصرية لإقامة دعائم الجمهورية الجديدة.

ودعا أمين عام حزب حماة الوطن جموع الشعب المصرى للمشاركة فى العملية الديمقراطية التى سوف تجرى أيام (1و2و3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية للمصريين فى الخارج وايام (10و11و 12) من ذات الشهر للمصريين فى الداخل.

ومن الجدير بالذكر أن حزب حماة الوطن أول حزب سياسى يعلن عدم الدفع بمرشح رئاسى ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة إيمانا منه بالجهود التى بذلتها القيادة السياسية من أجل بناء الجمهورية الجديدة.