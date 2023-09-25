مديرية المخابرات أوقفت المشتبه به بإغتصاب فتاة في صبرا

بعد إنتشار فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يتعلق بإغتصاب فتاة قاصر في صبرا، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مخيم سعيد الغواش- صبرا، كلًّا من المشتبه به بالإغتصاب الفلسطيني (ه. ك.) والفتاة السورية (م. ز.) ولتأليفهما خلية دعارة، واللّذَين استدرجا قاصر إلى شقة مهجورة في المحلة وقام بتعذيبها بوحشية وحجز حريتها مع المشتبه به بغية تصويرها لإذلالها وابتزازها من قبل شخص آخر.

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