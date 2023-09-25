أوكرانيا تؤكد قتلها لقائد الأسطول الروسي في البحر الأسود‎

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجيش الأوكراني الاثنين أنه قتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود في ضربة الجمعة على مقرّ البحرية في سيباستوبول في شبه جزيرة القرم.

وقالت القوات الأوكرانية الخاصة على تلجرام "قُتل 34 ضابطًا بينهم قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود" بعد ضربة صاروخية.

وذلك وفقا لموقع ارم وأضافت "أُصيب 105 آخرون من المحتلّين. الأضرار في مبنى المقرّ لا يُمكن إصلاحها".

ولفتت روسيا، الجمعة، إلى أن عسكريًا واحدًا فقط في عداد المفقودين بعد الهجوم الذي ألحق أضرارًا كبيرة بمقر البحرية الروسية في البحر الأسود.

ويعكس هذا الهجوم الصعوبات التي تواجهها أنظمة الدفاع الجوي الروسية في صدّ الضربات المنتظمة على شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا في العام 2014 وتعتبرها قوات موسكو نقطة استراتيجية مهمة.

وتعهّدت أوكرانيا استعادة كافة أراضيها التي تحتلها موسكو، بما فيها شبه جزيرة القرم.