انت الان تتابع خبر بعد عزلة دامت 3 سنوات.. كوريا الشمالية تعيد فتح حدودها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأغلقت كوريا الشمالية حدودها إلى حد كبير في وجه العالم منذ مطلع 2020 إثر وباء كوفيد، فمنعت حتى مواطنيها من الدخول.

لكن تُظهر مؤشرات هذا الشهر على أنها تعيد فتح الحدود، إذ سافر الزعيم كيم جونغ أون إلى روسيا، حيث التقى الرئيس فلاديمير بوتين، وأرسل رياضيين للمشاركة في الألعاب الآسيوية في هانغجو شرقي الصين.



وذكرت شبكة «سي سي تي في» الصينية الرسمية، اليوم، أن كوريا الشمالية أعلنت أنها ستسمح للأجانب بدخول أراضيها.

وأضاف التقرير أن الأجانب سيخضعون لفترة حجر صحي يومين لدى وصولهم.

