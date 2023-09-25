شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تعلن مقتل قائد أسطول البحر الأسود الروسي في هجوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أوكرانيا إن الهجوم الذي شنته على مقر أسطول البحر الأسود الروسي يوم الجمعة، أسفر عن مقتل قائد الأسطول فيكتور سوكولوف.

وقالت الخدمة الإعلامية الخاصة بالقوات الخاصة في الجيش الأوكراني عبر تطبيق تليجرام اليوم الإثنين، "بعد ضرب مقر أسطول البحر الأسود الروسي، قُتل 34 ضابطا بينهم قائد الأسطول".

ولا يوجد تأكيد عن وفاة الأدميرال من الجانب الروسي.

الطائرات المسيرة

وشن الجيش الأوكراني الجمعة الماضية، هجوما مركبا من الطائرات المسيرة والصواريخ الجوالة على شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا منذ 2014.

وتظهر مقاطع الفيديو أن مقر أسطول البحر الأسود الروسي في مدينة سيفاستوبول الساحلية قد قصف عدة مرات وتضرر بشدة، غير أن موسكو تحدثت عن فقدان شخص واحد بعد الهجوم.

وكان سوكولوف قد عُين قائدا لأسطول البحر الأسود في سبتمبر 2022 ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، جرى عزل سلفه من المنصب بعد غرق طراد الصواريخ موسكفا وهو السفينة الرئيسية بأسطول البحر الأسود الروسي.