"القومى للترجمة" يطلق النسخة السابعة من كشاف المترجمين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

يواصل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، مبادرته الثقافية والخاصة بالاحتفال بالأعياد القومية لمحافظات مصر، والتي تقدم نصوصا مختارة من أعمال مبدعي كل محافظة لترجمتها إلى اللغات الأجنبية الأخرى، كما تهدف المبادرة من جانب آخر إلى اكتشاف المواهب الشابة في مجال الترجمة.

‎وفي إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة البحيرة والذي يوافق 19 سبتمبر من كل عام فإن المركز يعلن عن مسابقة لترجمة مقدمة كتاب: "رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر: سيرة ذاتية غير موضوعية" للكاتب والمفكر الكبير: عبد الوهاب المسيري.

‎وعن كيفية المشاركة وشروط التقديم في المسابقة:

يقوم المتسابق بتحميل النص من على موقع الصفحة الرسمية للمركز القومي للترجمة، وتكون الترجمة من اللغة العربية إلى أي من اللغات الأخرى، وويرسل المتسابق ترجمته عبر البريد الإلكتروني [email protected] بالصيغتين ملف word وpdf، بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة تتضمن بيانات التواصل، وصورة الرقم القومي.

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جدير بالذكر أن آخر موعد لتلقى مشاركات المتسابقين 8 أكتوبر 2023 ولا يشترط سن المتقدم للمسابقة، ويمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين، بالإضافة إلى شهادات تكريم.