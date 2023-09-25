بسام راضي يكشف تداعيات قرار إيطاليا إسقاط 100 مليون دولار من ديون مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، تداعيات قرار إسقاط مبلغ 100 مليون دولار من مستحقات روما بمصر.

وأضاف بسام راضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج على صالة التحرير على قناة صدى البلد، اليوم الأثنين أن القاهرة وروما أسهمتا في منطقة حوض البحر المتوسط بالتراث والتاريخ والحضارة، لافتا إلى أن علاقات البلدين وطيدة وتتمثل في التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي، مع تبادل الزيارات بين المسؤولين،مبينا أن نظرة إيطاليا لمصر نظرة ملموسة، خاصة وأن إيطاليا الشريك التجاري الأول لمصر في أوروبا، معلنا أنه سيتم عقد منتدى أعمال منتصف أكتوبر المقبل في مصر، بمشاركة وفد إيطالي على رأسه نائب رئيس حكومة إيطاليا.

وتابع راضى أن إسقاط مبلغ 100 مليون دولار من مستحقات روما بمصر، هو برنامج بدأ في إيطاليا منذ 2001، عبارة عن تبادل الديون بالمشروعات في الدولة المدين، في مشروعات الزراعة والصناعة وتبادل الخبرات والتجارة وتوفير فرص العمل، وموضوع إسقاط الديون ممتد حتى 2024.

وقال سفير مصر في إيطاليا إن كلمة فقه الأولويات لا محل لها من الإعراب، وإيطاليا تنظر لمصر نظرة اقتصادية مختلفة، خاصة أنها نجحت في مجابهة الإرهاب وتثبيت أركان الدولة في وقت تشهد فيه المنطقة أوضاعا وقلاقل غاية الصعوبة، مصر مفتاح المنطقة والبوابة لإفريقيا،منوها أن هناك تقاطعات وتفاهم مصري – إيطالي في المجال السياسي والاقتصادي.

وأردف راضى أن الشركات الايطالية العاملة في مصر تاريخية وتعمل منذ زمن طويل في الاستثمار والزراعة وغيرها من العلاقات الاستراتيجية.