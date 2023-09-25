رئيس اللجنة العسكرية لحلف الأطلنطي ووزيرة مالية إندونيسيا يزوران متحف الحضارة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

استقبل، اليوم، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط الأدميرال روب باور رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي، والدكتورة سري مولياني إندراواتي وزيرة المالية في جمهورية إندونيسيا، والوفد المرافق لهما، وذلك على هامش زيارتهما الرسمية لمصر.

وقد رافق وزيرة المالية في جمهورية إندونيسيا السفير لطفي رؤوف سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة.

وحرص الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف على استقبالهم والترحيب بهم في مصر والمتحف، كما قدم لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخ إنشائه، والكنوز المعروضة به والتي تحكي قصة الحضارة المصرية العريقة عبر العصور التاريخية المختلفة، بالإضافة إلى دور المتحف الثقافي والمجتمعي.

كما أهدى الدكتور أحمد غنيم الأدميرال روب باور، والدكتورة سري مولياني إندراواتي كتالوج المومياوات الملكية، والتي تعتبر أيقونة معروضات المتحف.

ثم اصطحب محمد مختار أمين متحف الضيفين والوفد المرافق لهما في جولة داخل قاعات المتحف المختلفة، حيث قدم لهم خلالها شرحاً وافياً عن المتحف وما يحتويه من آثار تروي تاريخ مصر عبر العصور التاريخية المختلفة، وعن التسلسل التاريخي لحضارة مصر وعظمة وإبداع المصريين القدماء في مختلف الفنون.

وخلال الجولة قاموا أيضاً بالتعرف على مبنى الاستقبال بالمتحف والمنطقة المطلة على بحيرة عين الحياة والمسرح المكشوف وكذلك المصبغة الأثرية الفريدة التي يعود تاريخها إلي العصر الفاطمي.

وأعرب الأدميرال روب باور عن إعجابه الشديد بالمتحف، خاصة أنه يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة والتي تكشف عن تطور الحياة المصرية والتراث المصري عبر العصور، بالإضافة إلى أسلوب عرضها المتميز وخاصة قاعة المومياوات.

كما أعربت الدكتورة سري مولياني إندراواتي خلال جولتها عن سعادتها بهذه الزيارة وحسن الاستقبال من إدارة المتحف، وإعجابها بما شاهدته من كنوز داخل المتحف والتي تتسم بثراء وتنوع تاريخي يجذب أنظار العالم، مشيدة بالموقع المتميز للمتحف وكنوزه المعروضة من مختلف الحقب التاريخية.

وتأتي هذه الزيارات في إطار استقبال المتحف للشخصيات العامة من مصر والعالم، حيث أصبح المتحف على خريطة السياحة، ومن أهم المعالم السياحية بالعالم، ومقصداً رئيسياً للزيارات التى تأتى إلى القاهرة.