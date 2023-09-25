لمنع الاستغلال.. تخصيص رقم كودي لسيارات الأجرة الداخلية بدهب (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلن اللواء عبدالرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة دهب بجنوب سيناء، عن تخصيص رقم كودي لكل سيارة أجرة داخلية بالمدينة، وإلزام السائقين بلصق استيكر على السيارة يوضح خط سيرها، وثمن الأجرة، وذلك بهدف منع استغلال المواطنين وزائري المدينة، وإلزام السائقين بخطوط السير على مدار اليوم.

وأكد رئيس المدينة، في تصريح اليوم الإثنين، أن غدًا الثلاثاء موعد تطبيق العمل طبقًا للتعليمات الخاصة بخطوط السير "المدينة، المشربة، العصلة"، والالتزام بالأجرة الموحدة وهي لا تتخطى 5 جنيهات، والتزام السائقين بخطوط السير، ووضع رقم كودى للسيطرة ومحاسبة المقصرين.

وأهاب رئيس المدينة بالمواطنين، استخدام سيارات الأجرة بدلًا من السيارات الدبل كابينة لإنجاح التجربة، وتصوير السيارات التي ترتكب مخالفات في خط السير أو الأجرة، وإرسالها على الصفحة الرسمية للمدينة .

وأشار إلى أن بداية الخط سنكون من أمام سوبر ماركت غزالة بالمدينة، ثم الشارع أمام المنطقة الحرفية، ثم دهب اسكوير مرورًا بشارع العصلة الرئيسي، ومجرى السيل وصولاً للسوق التجاري ثم مبارك القديم والعودة، وخط آخر بنفس الطريق مرورًا بشارع المشربة.