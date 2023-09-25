شكرا لقرائتكم خبر عن الشيوخ يبدأ دور الانعقاد الرابع للمجلس الثلاثاء القادم.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ مجلس الشيوخ دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، الثلاثاء القادم، حيث يعقد جلسته الافتتاحية تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم (409) لسنة 2023 بدعوة مجلس الشيوخ لافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء 18 من ربيع الأول سنة 1445 هجرية، الموافق 3 أكتوبر سنة 2023 ميلادية.

ومن المتوقع أن تبدأ الجلسة الافتتاحية بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بدعوة المجلس للانعقاد وافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول.

يعقب ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 287 لسنة 2023 بفض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الأول، ثم تلاوة أسماء النواب المعتذرين عن حضور الجلسة.

وتشهد الجلسة كلمة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس عن القضايا التى تصدى اليها المجلس فى أدوار انعقاده السابقة وما يفرضه عليه الواقع من استمر ار العمل بجهد واخلاص فى كافة الملفات .

وفى اليوم التالى يعقد المجلس ثلاث جلسات، الأولى سيتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس التى انتهى اليها مكتب المجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، أما الجلسة الثانية فسيتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من النواب.

وفى الجلسة الثالثة يتم إعلان نتيجة انتخابات اللجان النوعية على هيئات مكاتب 14 لجنة حيث يتم انتخاب 56مقعد و تنص المادة 115 منه على ان يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة

كما تنص المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على :يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

وطبقا للدستور وقانون مجلس الشيوخ فإن هيئة مكتب المجلس المكونة من رئيس المجلس والوكيلين تستمر طول مدة "5سنوات"مدة ادوار الانعقاد الخمسة للفصل التشريعى.