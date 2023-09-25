شكرا لقرائتكم خبر عن عصام خليل يحرر أول توكيل رسمى لترشح السيسي لرئاسة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرر الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار ومؤسس"الحملة الحزبية الشعبية" لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة 2024-2030، أول توكيل رسمى لترشيح الرئيس للرئاسة، وذلك بمكتب توثيق الأهرام النموذجي.

كما وجه الدكتور عصام خليل التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي علي جهوده الرامية لخدمة الوطن والعمل وحفظ أمنه واستقراره، مشددًا أن المصريون الأحرار صف واحدًا خلف القيادة الرشيدة لتحقيق ما ترنو إليه مصر من بناء جمهورية جديدة قادرة وعظيمة.

وأكد خليل أن الحملة الحزبية الشعبية لتأييد الرئيس واعتباره مرشح رئاسي لحزب المصريين الأحرار تبذل كل جهد بكافة ربوع الجمهورية للعمل علي أرض الواقع والتواصل المباشر مع المواطنين لتأسيس حملة شعبية معبرة عن محبة المصريين لرجل أمينا في عمله وجديرًا بثقة الشعب العظيم.

وكان حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل أطلق الحملة التمهيدية لدعم مرشحه الرئاسي عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو الماضي كأول الأحزاب والقوى السياسية.