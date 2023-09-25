شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماعى الحر: "الوطنية للانتخابات" تقف على مسافة واحدة من المرشحين للرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت المستشارة الدكتور عصمت الميرغني مؤسسة ورئيس حزب الاجتماعى الحر، بالمؤتمر الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، وإعلان الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات الرئاسة 2024، مؤكدة أن الهيئة الوطنية للانتخابات أجابت علي جميع التساؤلات الخاصة بعملية الانتخابات الرئاسة.

وأوضحت "الميرغني" أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة لجميع مرشحي انتخابات الرئاسة، مضيفة :" ما تم إعلانه خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات يؤكد للداخل والخارج أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة وأحد من جميع المرشحين لانتخابات الرئاسة، كما أن الانتخابات الرئاسية سوف تجري تحت إشراق قضائي كامل".

وقالت "الميرغني" إن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بجهود كبيرة بشأن العملية الانتخابية، مشيرة إلي أن أهم اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات تتمثل فيدعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعديها، ووضع الجدول الزمنى لكل منها، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها فى الدستور، وأيضا إعلان فتح باب الترشح، وتحديد المواعيد الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح، كما أنها مختصة بتلقى طلبات الترشح، وفحصها، والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها، وإعلان أسماء المترشحين، وأيضا وضع قواعد سير عملية الاستفتاءات والانتخابات وإجراءاتها وآلياتها، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها.