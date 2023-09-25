شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصريين الأحرار: جدول توقيتات انتخابات الرئاسة منضبط طبقا للدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذي أعلن الجدول الزمني لإجراء انتخابات الرئاسة تميز بالدقة طبقا لإجراءات الدستور والقانون، بداية من تقديم الطلبات وأعطى فرصة كفاية لمدة 10 أيام.

وأضاف الدكتور عصام خليل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن فترة الدعاية الانتخابية فرصة جيدة ومدتها شهر، فضلا عن فترة مقبولة لقبول التظلمات حال التقدم بطعون، مؤكدا أن جدول توقيتات العملية الانتخابية منضبط جدا طبقا للدستور والقانون.

وأشاد عصام خليل، بمخاطبة هيئة الانتخابات لوسائل الاعلام والجهات المتابعة من الجمعيات والمؤسسات المهتمة بمتابعة الانتخابات وأهمية دورهم في الاهتمام والسماح لهم بالمتابعة في كل اللجان حتى اللجان الفرعية وهذا شيء رائع، موضحا أن العملية الانتخابية فيها دائما اضلاع للنجاح أهمها الهيئة الوطنية للانتخابات وأيضا الإعلام ودوره التوعوي وطرح كل المرشحين لبرامجهم.