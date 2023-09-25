شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إرادة جيل: بيان هيئة الانتخابات ينطبق مع مواد وبنود الدستور بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، أن تجهيزات انتخابات الرئاسة بمثابة عرس ديمقراطي ويجب أن يكون المقبل على المنصب لائقا بحجم مصر، مشيرا إلى أن المشهد ديمقراطي بتواجد بعض ممن اعتزموا الترشح لانتخابات الرئاسة، فضلا عن الحراك من أجل التوجه لصناديق الانتخاب.

وأضاف النائب تيسير مطر، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن بيان الهيئة الوطنية للانتخابات عن إعلان موعد انتخابات الرئاسة دستوري ينطبق مع مواد وبنود الدستور بالكامل وأعلى مستوى في القضاء يشرف على العملية.

وتابع: "بيان الهيئة الوطنية للانتخابات وضع خريطة طريق للكل والقضاة على مسافة واحدة من الجميع وبكلام هيئة الانتخابات يكون في تأكيد على حرية الرأي والتحرك بطريقة ديمقراطية وسياسية لأنه أعطى الخطوات كاملة من أول خطوات فتح باب الترشح إلى اعلان النتيجة مع اعلان أن الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل".