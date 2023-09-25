الخارجية الأميركية: اتفاق قرض مباشر بملياري دولار لدعم تحديث دفاعات بولندا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة وقعت اتفاق قرض مباشر لتمويل عسكري أجنبي بقيمة ملياري دولار لدعم تحديث دفاعات بولندا. واشارت الخارجية الاميركية في بيان، الى انه "بالإضافة إلى دورها الرئيسي الداعم في تيسير المساعدات الدولية لأوكرانيا المجاورة، تبدي بولندا التزامها القوي بتعزيز الأمن في المنطقة من خلال استثماراتها القوية في الإنفاق الدفاعي".

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