مولوي عرض مع سفيرة قبرص ملف النزوح السوري ومع وزير الحكم المحلي الفلسطيني أوضاع المخيمات

التقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي حافظ عبدالله الصالح، وتم البحث في أوضاع المخيمات وتطوراتها.

والتقى سفيرة قبرص ماريا حجي تيودوسيو في زيارة تعارف لتسلم مهام عملها في لبنان، وتم البحث في موضوع ​النزوح السوري في لبنان وانعكاسه على قبرص.

والتقى حاكم مقاطعة واين في ولاية ميشيغان في الولايات المتحدة الأميركية وارن ايفنس مع وفد، وتم البحث في أطر التعاون.

واستقبل ابنة الياس الحصروني دينا الحصروني، وتم تناول موضوع التحقيقات المستمرة تحت إشراف القضاء المختص.