مصادر الجديد: لائحة أسماء المرشحين الاربعة وُضعت لتحاكي تطلعات بعض القوى السياسية

افادت مصادر مطلعة على الحراك القطري لـ "الجديد" بان "لائحة أسماء المرشحين الاربعة (العماد جوزيف عون واللواء الياس البيسري والوزير السابق زياد بارود والنائب نعمة افرام) وُضعت لتحاكي تطلعات بعض القوى السياسية، إلا أن شيئاً لم ينضج بعد في الداخل مع استمرارِ الاختلاف الكبير في مواقف القوى".

وذكرت معلومات "الجديد" بان "جديد اللائحة المتداولة من القطري تَوجُّه احد افرادها وهو النائب نعمة افرام الى القاهرة صباح اليوم وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الرحلة ستحط رئاسياً في عاصمة اخرى ام انها رحلة عمل".