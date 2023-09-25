نصّار يتوجه غدًا إلى الرياض لترؤس وفد لبنان إلى فعاليات "يوم السياحة العالميّ"

يتوجّه وزير السياحة، في حكومة تصريف الأعمال، وليد نصّار غدًا إلى الرياض لترؤس وفد لبنان إلى فعاليات "يوم السياحة العالميّ". ويعرض نصّار، في كلمة، "رؤية لبنان"، في القطاع السياحيّ ودوره في محيطه العربيّ والعالميّ.

ويقيم سفير لبنان لدى المملكة فوزي كبارة، لقاءً موسعًا، في دار السفارة، يشترك فيه عدد من المعنيين في القطاع السياحيّ السعوديّ والعالميّ.

تجدر الاشارة إلى أنّ "يوم السياحة العالميّ" يهدف الى تعزيز إحدى الأولويات الاستراتيجية لمنظمة السياحة العالمية وهي الاستثمار في الابتكار، وريادة المشاريع والتحول الرقميّ مع دعم بيئات الشركات الناشئة.