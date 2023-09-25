شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تستدعي سفير بلغاريا بسبب طرد رجل دين روسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إنها استدعت سفير بلغاريا في موسكو أتاناس كراستين، الاثنين، للاحتجاج على طرد صوفيا لرجل دين أرثوذكسي روسي، الأسبوع الماضي.

وطردت بلغاريا رجل دين روسياً، واثنين آخرين من بيلاروسيا، لضلوعهم في ما وصفته بأنشطة موجهة ضد الأمن والمصالح الوطنية للبلاد.

وبلغاريا عضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وتوترت العلاقات بين بلغاريا وروسيا في السنوات القليلة الماضية خاصة، بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية.