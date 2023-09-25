شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار يسفر عن عدة إصابات في عاصمة إقليم ناجورنو كراباخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

ذكرت وكالة ​سبوتنيك​ ​أرمينيا للأنباء،​ أن عدة أشخاص أصيبوا في انفجار وقع بمحطة بنزين في عاصمة إقليم ناجورنو كراباخ الانفصالي في أذربيجان، الاثنين.

ولم تعلن تفاصيل الانفجار حتى الآن.

وجاء الانفجار مع فرار آلاف الأرمن من المنطقة الجبلية بعد هزيمة المقاتلين الانفصاليين في كراباخ على يد أذربيجان في عملية عسكرية خاطفة الأسبوع الماضي.

حيث أجبرت عملية عسكرية خاطفة لأذربيجان استمرت 24 ساعة الأرمن العرقيين في كاراباخ على قبول اتفاق لوقف إطلاق النار الأربعاء، ما أثار دعوات لاستقالة رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

وصار مستقبل كاراباخ وسكانها من الأرمن العرقيين، والبالغ عددهم 120 ألف نسمة على المحك، إذ ترغب أذربيجان في دمج المنطقة الانفصالية، لكن الأرمن العرقيين قالوا إن العالم تخلى عنهم.

وتعهد رئيس أذربيجان إلهام علييف بضمان حقوقهم، لكنه قال إنه بفضل قبضته الحديدية باتت فكرة إقامة منطقة كاراباخ العرقية الأرمنية جزءاً من الماضي، وأضاف «سنحول كاراباخ إلى فردوس» في أذربيجان.

وبعد حرب في عام 2020 انتصرت فيها أذربيجان، اضطر باشينيان إلى قبول سيطرة أذربيجان على أراضٍ أوسع كثيراً في المنطقة.