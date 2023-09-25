انت الان تتابع خبر العراق يسلم مصر قائمة بأسماء عدد من المطلوبين للقضاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للنزاهة، ورد لـ الخليج 365، أن حنون "قام بدوره بتسليم وزير العدل المصري المستشار عمر مروان قائمة بأسماء عدد من المطلوبين للقضاء العراقي الذين ثبت وجودهم على أراضي جمهوريَّة مصر العربيَّة، فيما أكد وزير العدل المصري متابعة الموضوع وإيلاءه الأهميَّة القصوى".



وجرى خلال اللقاء، الذي تم في مقر وزارة العدل المصريَّة، "الاتفاق على التعاون وتبادل الخبرات بين جهاز الكسب غير المشروع التابع للوزارة ودائرة الوقاية التابعة لهيئة النزاهة الاتحاديَّة، لاسيما فيما يتعلق بمنع الفساد والوقاية منه، وملاحقة تضخم الأموال والكسب غير المشروع، فضلاً عن نقل خبرات التجربة المصريَّة في مجال التحول الرقمي الذي تسعى الهيئة للولوج إليه هذا العام".

