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لبنان.. تعذيب واغتصاب لفتاة بعمر الـ 14 ومطالبات بالعقوبة

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بغداد - ياسين صفوان - وأظهرت المعلومات المنتشرة أن "مريم ضربت الفتاة القاصر وعذبتها قبل أن يتم اغتصابها".

ما استدعى تحركاً عاجلاً من مديرية المخابرات في مخيم سعيد الغواش- صبرا.

و أوقفت دورية كلاً من المشتبه به بالاغتصاب الفلسطيني (ه.ك.) والفتاة السورية (م.ز.).


إلى ذلك، أثارت هذه الجريمة غضباً واستياء على وسائل التواصل وسط مطالبات بإنزال أشد العقوبات بالمنفذ وبشريكته.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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