انت الان تتابع خبر لبنان.. تعذيب واغتصاب لفتاة بعمر الـ 14 ومطالبات بالعقوبة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وأظهرت المعلومات المنتشرة أن "مريم ضربت الفتاة القاصر وعذبتها قبل أن يتم اغتصابها".
و أوقفت دورية كلاً من المشتبه به بالاغتصاب الفلسطيني (ه.ك.) والفتاة السورية (م.ز.).
إلى ذلك، أثارت هذه الجريمة غضباً واستياء على وسائل التواصل وسط مطالبات بإنزال أشد العقوبات بالمنفذ وبشريكته.
ما استدعى تحركاً عاجلاً من مديرية المخابرات في مخيم سعيد الغواش- صبرا.
و أوقفت دورية كلاً من المشتبه به بالاغتصاب الفلسطيني (ه.ك.) والفتاة السورية (م.ز.).
إلى ذلك، أثارت هذه الجريمة غضباً واستياء على وسائل التواصل وسط مطالبات بإنزال أشد العقوبات بالمنفذ وبشريكته.