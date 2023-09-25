انت الان تتابع خبر لبنان.. تعذيب واغتصاب لفتاة بعمر الـ 14 ومطالبات بالعقوبة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهرت المعلومات المنتشرة أن "مريم ضربت الفتاة القاصر وعذبتها قبل أن يتم اغتصابها".

ما استدعى تحركاً عاجلاً من مديرية المخابرات في مخيم سعيد الغواش- صبرا.

و أوقفت دورية كلاً من المشتبه به بالاغتصاب الفلسطيني (ه.ك.) والفتاة السورية (م.ز.).



إلى ذلك، أثارت هذه الجريمة غضباً واستياء على وسائل التواصل وسط مطالبات بإنزال أشد العقوبات بالمنفذ وبشريكته.