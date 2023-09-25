شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تعقد صالونا نقاشيا حول انطلاق الانتخابات الرئاسية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا، اليوم الإثنين حول انطلاق الانتخابات الرئاسية فى مصر، بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية.

ويناقش الصالون كافة التفاصيل والإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية وخطوات الوصول إلى رئيس منتخب، وشروط الترشح وقبول أوراق الترشح للرئاسة، إضافة إلى توعية الناخبين بجوانب العملية الانتخابية.

أدار الحوار خلال الصالون؛ أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فى الصالون كلا من؛ النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إسلام الغزولى، المحامى بالنقض، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار.