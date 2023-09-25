عبدالله: أجواء الرئاسة في لبنان أصبحت كأجواء "اللوتو" ولا أتوقع نتيجة إيجابية قريبًا

أشار النائب بلال عبدالله، في حديث لـ"mtv"، الى أن "أجواء الرئاسة في لبنان أصبحت كأجواء "اللوتو" ولا أتوقع نتيجة إيجابية قريبًا كون فريق الممانعة لم يتراجع بعد عن مرشحه وإسم قائد الجيش كان أحد أول خياراتنا في الحوار مع "حزب الله" وقياداته أوحت منذ أيام أنه غير قابل بعد للتسوية

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