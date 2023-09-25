حديث أمريكي جديد يخص اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الخبير إن "الطريقة الوحيدة لإنهاء كل شيء هي الاستسلام غير المشروط لأوكرانيا".

وأكد أن روسيا لن تتخلى عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون، وكييف ليست في وضع يسمح لها بإملاء أي شروط على موسكو.



وشدد على أنه "لن يعود أي من هذه المقاطعات أبدا، ونقطة".

وأكد أنه إذا رفضت القوات الأوكرانية الاستسلام، فإن الجيش الروسي سوف يستنزفها ويحمي أراضيه.