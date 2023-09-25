القومي لحقوق الإنسان: إجراءات الوطنية للانتخابات تعزز من ثقة المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مؤتمر اليوم كان كاشفًا لسياسات الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المرحلة المقبلة، ومن أهم هذه السياسات التركيز والتأكيد علي أهمية المتابعة ورصد العملية الإنتخابية من كافة الجهات.

وأضاف "ممدوح" خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، اليوم الإثنين، أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت تتحدث اليوم عن كيف أن تسهم المنظمات في تأصيل وإرساء معايير الشفافية والنزاهة وتعزيز ثقة المتابعين والراصدين والمرشحين.

وأشار إلى أن الدولة المصرية ليست بمعزل عن العالم، وأي دولة تقوم بانتخابات ما دام تتم وفق الإجراءات القانونية والدستورية المتبعة ليس لديه ما يخاف أن يراه الناس.

ولفت رئيس مجلس الشباب المصري إلى أن المجلس هو المؤسسة رقم واحد في القرار الصادر من الهيئة لرصد العملية الانتخابية، وهو تكليل لجهد المجلس على مدار السنوات الماضية، كما أنه الجهة التي تقوم علي تدريب وصقل مهارات تحالف منظمات التحالف المدني بجنوب السودان.