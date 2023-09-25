نشرة التعليم| توقيع اتفاقيات جامعية مصرية إنجليزية.. وصرف مكافأة للعاملين بجامعة حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر كامل:

شهدت العاصمة الإدارية اليوم الإثنين عقد ملتقى ثقافي تعليمي بريطاني مصري وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين جامعات مصرية وانجليزية.

ومن خلال التقرير التالي نرصد أهم الأخبار والأحداث الخاصة بالتعليم والتي جاءت على النحو التالي:

التعليم العالي: مذكرات تفاهم بين عدد من الجامعات والمؤسسات المصرية والبريطانية

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السير جيفري دونالد المبعوث التجاري البريطاني، والسفير البريطاني في مصر جاريث بايلي، صباح اليوم الإثنين، توقيع مذكرات تفاهم بين عدد من الجامعات والمؤسسات المصرية والبريطانية.

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تدريب عملي طلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس بالمحاكم الاقتصادية

بدأت مرحلة التدريب العملي لطلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس بالمحاكم الاقتصادية، والذي يأتي فى إطار البروتوكول الذي وقعه عميد الكلية الدكتور محمد صافي مع المستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة، في ربيع العام الدراسي الماضي.

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تفاصيل منح للطلاب المتفوقين بمختلف الجامعة المصرية في ألمانيا

كشف الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، تفاصيل منح جديدة لطلاب الجامعات المصرية بمختلف أنواعها لاستكمال الدراسة في الجامعة الألمانية الدولية ببرلين

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للظروف الصعبة.. مجلس جامعة حلوان يوافق على صرف مكافأة لجميع الموظفين

قرر مجلس جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، صرف مكافأة ألف جنيه لجميع موظفي الجامعة بناءً على الحصص المخصصة من وفورات التعليم باللغات، وتم اتخاذ هذا القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الموظفين والإداريين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد

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وزارة التعليم ومؤسسة فاهم: تدريب ١١٠٠ أخصائي نفسي واجتماعي بالمدارس

استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء موسسة "فاهم" للدعم النفسي؛ وذلك لبحث آليات تعزيز أطر التعاون بين الوزارة والمؤسسة في تنفيذ حقيبة تدريبية للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بهدف دعم "التربية الإيجابية" للطلاب.

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