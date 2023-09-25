شكرا لقرائتكم خبر عن الأحرار الاشتراكيين: الرئيس السيسى حول مصر من متهالكة اقتصاديا لدولة قوية والان مع تفاصيل الخبر
أضاف رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أنه ينبغي أن يختار الشعب الرئيس السيسي لهذا المنصب رفيع المستوى لأنه هو من وضع خطة تحويل مصر من دولة متهالكة اقتصاديا إلى دولة قوية اقتصادية قادرة على مواجهة كافة التحديات ولولا هذا التحول الاقتصادي لتغير الحال إلى الأسوأ خاصة بعد الأزمات الطاحنة بسبب الحرب على الإرهاب الأسود الذي صنعته الجماعة الإرهابية وكاد يضيع الوطن ثم أزمة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية لولا صلابة الاقتصاد وقدرة الدولة على التحمل لسقطت البلاد
فضلا عن نجاح الرئيس السيسي على تحديث الجيش المصري والذي أصبح يمتلك قدرات عسكرية كبيرة يمكنها التصدي لكل من تسول له نفسه العبث أو المساس بالأراضي المصرية وتهديد أمنها القومي وكذلك إعادة الروح والعزيمة إلى الشرطة المصرية بعد الأزمة الكبيرة التي تعرضت لها في أعقاب يناير 2011 ولذا أصبح للوطن درع وسيف يحافظ عن أمن مصر وحماية أراضيها وسلامة شعبها.
,أشار الكاتب الصحفي طارق درويش إلى أنه مطلوب من الرئيس الجديد ولن يكون غير الرئيس السيسي أن يعظم تطبيقات الدستور والاستحقاقات الدستورية الواردة بالمادتين 87 و92 والتي تحمي حقي الترشيح والانتخاب من أية شروط أو عراقيل تعوق ممارسة الحقين معا وهو ما أكدته المحكمة الدستورية في جميع أحكامها أن حقي الترشيح والانتخاب حقان متلازمان لا يجوز الفصل بينهما ولا تعرضت الانتخابات للعوار الدستوري ونوه درويش إلى أن اختيار الرئيس واستمراره في حكم البلاد واجب وطني على كل مصري شريف يحب وطنه ويحافظ على استقراره.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز