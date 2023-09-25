شكرا لقرائتكم خبر عن أمين المصريين الأحرار تُحرر ثانى توكيل لترشيح السيسى رئيسًا للجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقالت الدكتورة هبة واصل، إن المصريين الأحرار والحملة الحزبية الشعبية التي أطلقها الحزب برئاسة الدكتور عصام خليل تتجاوز مبدأ الدعم والتأييد ومساندة الرئيس وتصل حد اعتباره مرشح رئاسيا رسميا للحزب ونتعامل من هذا المنطلق. وأضافت، أن الحملة الشعبية تتعامل علي الأرض و تتلاحم مع كافة المواطنين سوءا بجمع الاستمارات وتوكيل ترشيح الرئيس وفق مراحل منظمة وترتيبات وفق رؤية استراتيجية مركزية من الحملة بقيادة الدكتور عصام خليل. ووجهت أمين عام حزب المصريين الأحرار تكليفات لجموع أمناء المحافظات والمراكز والقرى والنجوع بالتحرك الفوري لتحرير التوكيلات مع كافة المواطنين المؤيدة والداعمة للسيد الرئيس. وأكدت"واصل"، أن الحزب يعمل بكل جهد علي الأرض ووسط حالة تناغم كونه خلية نحل تعمل علي خروج افضل صورة للانتخابات الرئاسية باعتبارها الاستحقاق الاسمي و الاكبر والاهم. وكان حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل أطلق الحملة التمهيدية لدعم مرشحه الرئاسي عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو الماضي كأول الأحزاب والقوى السياسية.

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