نقيب مستوردي الأدوية: جميع الأدوية أصبحت متوفرة في المستشفى رغم غلاء سعرها

اكد نقيب مستوردي الأدوية جوزيف غريّب أن أسعار الأدوية في لبنان لم ترتفع بل العكس، ولكن القدرة الشرائية عند المواطن انخفضت بسبب انهيار العملة، معتبراً في حديث تلفزيوني، أن العصابات ومافيا الدواء استغلّوا ارتفاع الأسعار في لبنان وتراجع القدرة الشرائية ليستبدلوا الأدوية التي تصل الى لبنان بأدوية غير شرعية، فتجار الشنطة وتجار الأونلاين، يأتون بالدواء من كل الدول، من دون رادع وبوجود حماية لهم، بعضهم يمرّ عبر المعابر الشرعية والبعض الآخر عبر معابر غير شرعية، وعلى الأجهزة الأمنية أن تراقبهم.

ولفت غريّب أن طريقة تسجيل الأدوية الإيرانية الـ25 كانت أسرع من أي دواء آخر، فملفات هذه الأدوية مرّت بطريقة سريعة جداً، داعياً المرضى الى أخذ الأدوية التي تأتي عبر المستشفيات لأن جميع الأدوية أصبحت متوفرة في المستشفى رغم غلاء سعرها.