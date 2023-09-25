اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان، بان "عملية نوعيّة لشعبة المعلومات أسفرت عن توقيف المدعو م.خ (تولّد 1997/ لبناني) في محلة الكفاءات، والذي اعترف بقيامه باطلاق النار على السفارة الاميركية في عوكر. وقد تم ضبط السلاح المستعمل في العمليّة". ولفتت الى ان "التحقيق جار باشراف القضاء المختص".

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: توقيف مطلق النار على السفارة الاميركية في محلة الكفاءات وقد تم ضبط السلاح المستعمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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