رئيسة وزراء ايطاليا تبدي اندهاشها حيال المساعدات المالية الألمانية لمنظمات إغاثة المهاجرين

أبدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني دهشتها حيال المساعدات المالية الألمانية لمنظمات الإنقاذ البحري المدنية العاملة في إيطاليا.

واعتبرت ميلوني في تصريح لها، إن الدعم الألماني بأموال كبيرة لمثل هذه المنظمات التي تعمل على الأراضي الإيطالية، يثير تساؤلات. وأردفت أن هذه الخطوة لم يتم تنسيقها مع الحكومة الإيطالية. ورأت أن دول الاتحاد الأوروبي المهتمة بدعم إيطاليا يتعين عليها بدلا من ذلك أن تقدم حلولا أكثر هيكلية، وذكرت مثالا على ذلك بالعمل على إعداد مبادرة للاتحاد الأوروبي بمشاركة دول العبور الواقعة في شمال إفريقيا.

وتعتبر الحكومة الإيطالية أن اعتزام الحكومة الألمانية دعم المنظمات الإغاثية التي تهتم بشؤون المهاجرين في الأراضي الإيطالية، هو من قبيل التدخل في الشؤون الداخلية الإيطالية.

وكانت الحكومة الألمانية صعدت من حدة لهجتها مع برلين في الأيام الماضية. وكان وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو وصف التصرف الألماني في تصريحات صحافية أمس الأحد بأنه “خطير للغاية”، وقال إن ” برلين تتصرف كما لو أنها لا تعرف أنها بذلك تسبب صعوبات لبلد صديق من الناحية النظرية”.