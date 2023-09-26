المتحدث باسم السفارة الأميركية: نعرب عن امتناننا للتحقيق السريع والشامل الذي أجرته السلطات اللبنانية

اشار المتحدث باسم السفارة الأميركية في بيروت جيك نيلسون تعليقاً على خبر اعتقال مطلق النار على السفارة في عوكر، الى اننا ممتنون للتحقيق السريع والشامل الذي أجرته السلطات المحلية.

وفي وقت سابق، اعلنت قوى الأمن في بيان بان "شعبة المعلومات توقف اللبناني م. خ. في محلة الكفاءات بعد اعترافه بإطلاق النار على السفارة الأميركية وضبط سلاحه المستعمل في العملية".