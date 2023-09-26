الحرس الثوري الإيراني يحذر أميركا وفرنسا من دخول الغواصات النووية إلى الخليج

اشار الحرس الثوري الإيراني إلى ان "الدول الأجنبية مثل أميركا وفرنسا وغيرها لديها غواصات تعمل بالوقود النووي"، محذرا من أن دخول مثل هذه الغواصات إلى مياه الخليج قد يتسبب بإحداث مشاكل جسيمة.

وأكد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، أن "دخول هذه السفن إلى الخليج ممنوع"، وأوضح أن "الخليج منطقة مغلقة، فإذا حدث شيء لإحدى الغواصات وتعرض مفاعل الغواصة لمشكلة أو تعرض لحادث مع سفن أخرى، فسوف يتسبب ذلك في تلوث هذه المنطقة لمدة 11 عاما".

ولفت الى ان "هذا يعني أنه لمدة 11 عاما لن يكون هناك أسماك وحيوانات بحرية في هذه المنطقة، وستكون مياهها غير صالحة للاستعمال. والحقيقة أن كارثة ستحدث في منطقة الخليج".

واكد إن "إيران يمكنها العمل مع دول الجوار لضمان أمن هذه المنطقة في إطار تحالف دول الخليج الثمانية وشعوب المنطقة للعيش بسلام".