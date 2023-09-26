وإذ تنعي قيادة القوات المشتركة للتحالف الشهداء الأبطال الأوفياء لدينهم وأمتهم ،
كما تتقدم قيادة القوات المشتركة للتحالف بأحر التعازي وصادق المواساة لأهالي و ذوي الشهداء الأبطال ، وتدعوا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يتقبلهم من الشهداء الأبرار. وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وأضاف العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدين الهجوم الغادر صباح اليوم من بعض العناصر التابعة للحوثيين، باعتباره عمل عدائي غادر في سياق الأعمال العدائيه خلال الشهر الماضي باستهداف احدى محطات توزيع الطاقه الكهربائية واحد مراكز الشرطة بالمنطقة الحدودية. وأن مثل هذه الاعمال العدائية والاستفزازية المتكررة لا تنسجم مع الجهود الايجابية التي يتم بذلها سعياً لانهاء الازمة والوصول لحل سياسي شامل. وتؤكد قيادة القوات المشتركة للتحالف رفضها للاستفزازات المتكررة واحتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين.
كانت هذه تفاصيل خبر تحالف دعم الشرعية يكشف تفاصيل استشهاد ضابطين بحرينيين في الحد الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.