تحالف دعم الشرعية يكشف تفاصيل استشهاد ضابطين بحرينيين في الحد الجنوبي

صرح المتحدث الرسمي بإسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي عن استشهاد ضابط وضابط صف وإصابة عدد من منسوبي قوة الواجب المشاركة من مملكة البحرين الشقيقة بعمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة صباح اليوم الاثنين.

وإذ تنعي قيادة القوات المشتركة للتحالف الشهداء الأبطال الأوفياء لدينهم وأمتهم ،

كما تتقدم قيادة القوات المشتركة للتحالف بأحر التعازي وصادق المواساة لأهالي و ذوي الشهداء الأبطال ، وتدعوا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يتقبلهم من الشهداء الأبرار. وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأضاف العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدين الهجوم الغادر صباح اليوم من بعض العناصر التابعة للحوثيين، باعتباره عمل عدائي غادر في سياق الأعمال العدائيه خلال الشهر الماضي باستهداف احدى محطات توزيع الطاقه الكهربائية واحد مراكز الشرطة بالمنطقة الحدودية. وأن مثل هذه الاعمال العدائية والاستفزازية المتكررة لا تنسجم مع الجهود الايجابية التي يتم بذلها سعياً لانهاء الازمة والوصول لحل سياسي شامل. وتؤكد قيادة القوات المشتركة للتحالف رفضها للاستفزازات المتكررة واحتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين.