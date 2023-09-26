زهران المرشح المحتمل للرئاسة: لدينا رؤية شاملة ونؤمن بالعملية الديمقراطية

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- سامح سيد:

أعلن فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي نيته خوض الانتخابات الرئاسية، ليصبح اسمًا جديدًا أمام الرأي العام ضمن الأسماء المرشحين المحتملين.

وقال زهران خلال حواره مع الخليج 365، إن حزب الديمقراطي الاجتماعي لديه رؤية، مشيرًا إلى أن لديه برنامج متكامل سيخوض من خلاله الانتخابات ويتضمن النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وإلى نص الحوار:

لماذا قرر حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي خوض الانتخابات الرئاسية؟

الحزب لديه رؤية ويحتاج لمساحة أكبر من أجل تطبيقها ونقدم حلول للإشكاليات والأزمات المختلفة من هنا جاءت نية الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى أن الحزب شرعي ويحق له الترشح في الانتخابات، مشيرًا إلى أن الحزب يؤمن بأن العملية الديمقراطية تحتاج لسنوات طويلة من أجل أن تنضج وتكتمل، ولكن الإشكالية تكمن في أننا نسير صح أم خطأ في مسيرة التجربة الديمقراطية؟.. فضلًا على أننا يجب تصحيح التجربة من أجل اكتمالها.

هل لدى الحزب برنامج انتخابي وماذا عن رؤيته لحل الأزمة الاقتصادية؟

لدينا برنامج متكامل سنخوض به الانتخابات وجاري تنقيحه وتفصيله ويتضمن النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويتم حاليًا تجهيزه لإعلانه بعد الانتهاء من إجراءات الترشح، مشيرًا إلى أن الحزب يتبنى عدد من الحلول لمعالجة الأزمة الاقتصادية من بينها النظرة للقطاع الخاص بصورة أنه شريك وليس منافس، وإتاحة مناخ استثماري حقيقي والتخلي عن فكرة الإسنادات المباشرة وهذا يصنع إنفراجة في السوق المصري.

ما هو المناخ المطلوب من أجل إجراء انتخابات تنافسية حقيقية؟

لابد من ضمان الحق للجميع في الترشح، فالترشح حق يكفله الدستور دون تفرقة وينسحب ذلك على مختلف الإجراءات الانتخابية والتي من بينها حرية جمع التوكيلات المطلوبة والمشترطة للاشتراك في الانتخابات، وكذلك الحق في الدعاية وضمان النزاهة والشفافية في كل مراحل الانتخابات وتطبيق العدالة في الظهور الإعلامي والنزاهة في إعلان النتيجة كل هذا يضمن إجراء الانتخابات في أجواء تنافسية عادلة بين الجميع دون تفرقة.

ما رأيك في جدول الانتخابات الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات؟

الجدول وقته مضغوط للغاية وخاصة في جمع التوكيلات الشعبية، ومن ثم من الممكن أن يقوم الحزب بجمع توكيلات من مجلس النواب نظرًا للوقت المضغوط لكننا سنسير في جميع المسارات من أجل استيفاء شرط جمع التوكيلات الشعبية.

هل الحركة المدنية منقسمة على ذاتها لعدم اتفاقها على مرشح واحد حتى الآن؟

الحركة المدنية ليست منقسمة على ذاتها هي حركة مدنية وديمقراطية ومرشحين الحركة المدنية هما فريد زهران وجميلة إسماعيل أما أحمد الطنطاوي فهو خارج الحركة المدنية سواء تم الاتفاق أو لم يتم الاتفاق سيكون هناك ميثاق شرف سيلتزم به جميع المرشحين وهم شركاء وليسوا على خصومة سياسية، لايوجد حتى الآن ترشح رسمي والجميع له الحق في الترشح أما شكل المنافسة سيتحدد بعد تحديد المرشحين الفعليين.

ماذا عن حجم المشاركة السياسية في الانتخابات القادمة؟

المشاركة السياسية تتحدد وفقا لعدد المرشحين وثقلهم في الشارع، وأتوقع أنها تكون مشاركة عادية متوسطة لن تزيد بنسبة كبيرة ولن تكون ضعيفة.