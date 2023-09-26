الآلاف من أعضاء "مستقبل وطن" يوثقون توكيلات تأييد ترشيح السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قام الآلاف من قيادات وكوادر وأعضاء حزب مستقبل وطن، بجميع محافظات الجمهورية، بتحرير توكيلات تأييد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر انعقادها شهر ديسمبر المقبل، ليكون حزب مستقبل وطن، أول حزب سياسي من خلال قياداته وكوادره وأعضائه ، يوثق توكيلات تأييد ترشيح السيد الرئيس.

وأوضح الحزب في بيان، أن أعضاء الحزب وكوادره، اصطفوا عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن مواعيد واجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة، أمام مقرات ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق، لاستقبال المواطنين من أعضاء الحزب، وتنظيم دخولهم لتحرير التوكيلات القانونية، تأكيداً لدعم الحزب، ودعوته للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.