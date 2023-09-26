الأمن اللبناني يعتقل مطلق النار على مبنى السفارة الأمريكية في عوكر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أفادت قناة "الجديد" اللبنانية، اليوم الاثنين، بأن قوات الأمن ألقت القبض على شخص أطلق النار قبل أيام على مبنى السفارة الأمريكية في بلدة عوكر.

وذكرت "الجديد"، حسبما نقلت عنها وكالة سبوتنيك، أن "شعبة المعلومات توقف مطلق النار على السفارة الأميركية في عوكر في 20 من الشهر الجاري"، موضحة أن "مطلق النار على السفارة الأميركية لبناني".

وأكدت أن "المتهم بإطلاق النار سوف يخضع بعد قليل إلى تحقيق في شعبة المعلومات".

ونوهت بأن وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي أجرى اتصالاً بالسفيرة الأميركية دورثي شيا وأبلغها إلقاء القبض على مطلق النار.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت يوم الأربعاء الماضي بوقوع حادثة إطلاق نار من قبل مجهول على مبنى السفارة الأميركية في بلدة عوكر دون وقوع إصابات.

وأوضحت أن الرصاص أصاب البوابة الرئيسية للسفارة وطال بعض السيارات خارج حرم المبنى

من جهته، ندد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بهذا الهجوم قائلا:"نعبّر عن رفضنا المطلق للتعرض للبعثات الدبلوماسية ونعتبر الاعتداء على السفارة الأميركية اعتداء على سيادة لبنان وأمنه".