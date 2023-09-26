أحمد موسى يعرض أول توكيل رسمي تم تحريره لترشح الرئيس السيسي.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:



عرض الإعلامي أحمد موسى، أول توكيل رسمي لترشح الرئيس السيسي لرئاسة الجمهورية، وتم تحريره من قبل المواطن عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار.

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأثنين، أن الرئيس السيسي خاض انتخابات 2014 بناء على طلب الشعب المصري، والرئيس السيسي استجاب لمطالب المواطنين، هذا الأمر تكرر في انتخابات 2018، والأمر يتكرر في انتخابات 2024.

وأوضح أن الرئيس السيسي قدم العديد من الإنجازات للدولة في مختلف القطاعات، قائلًا: "أنا مهتم جدا برأي المواطن، نزلنا الشارع وشوفنا رد الناس هل هينزلوا الانتخابات ولا لا، مش مهم صوتك لمين، المهم هتنزل ولا لا، سيبك من السوشيال ميديا، الشارع هو من يعبر عن واقعنا".

وأردف أن العينة العشوائية من آراء المواطنين كانت تحمل العديد من المؤشرات بناء على الواقع الذي نعيشه والتطوير في كافة القطاعات، موضحًا أن صوت المواطن هو الرسالة.