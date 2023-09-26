"اضبط ساعتك".. موعد تطبيق التوقيت الشتوي وانتهاء الصيفي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يتساءل كثير من المواطنين، عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي وتأخير الساعة 60 دقيقة، إذ قررت الحكومة تطبيق التوقيت الصيفي مسبقًا لمدة ستة أشهر.

وينتهي التوقيت الصيفي في مصر، في بدايات فصل الخريف، وبالتحديد يوم الجمعة 29 أكتوبر 2023، وهي الجمعة الأخيرة من الشهر.

ويهدف تطبيق التوقيت الشتوي إلى أنه، يُعد إحدي حلول توفير الطاقة، وتعود الفكرة إلى بنيامين فرانكلين، المخترع الأمريكي، الذي رأي أنه إذا استيقظ الإنسان مبكرًا في الصيف فإنه يمكنه توفير الطاقة.

وتعمل كل دول الاتحاد الأوروبي منذ عام 1996 بالتوقيت الصيفي، وبلاد أخرى متعددة خارج الاتحاد الأوروبي تعمل به، لأسباب متعددة، منها أنه يعد إحدي حلول توفير الطاقة باستخدام ضوء النهار.

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