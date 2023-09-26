مقتل طفلة وفقدان 18 بعد أمطار غزيرة في غواتيمالا

اعلنت السلطات في غواتيمالا إن الأمطار الغزيرة التي هطلت الليلة الماضية تسببت في فيضان نهر في العاصمة غواتيمالا سيتي مما أدى لمقتل طفلة وفقدان 18 آخرين.

واوضحت وكالة كونريد الوطنية لمواجهة الكوارث في غواتيمالا إن "ستة منازل جرفتها المياه بعد أن فاض نهر لاس فاكاس الذي يمر عبر غواتيمالا سيتي في منطقة تبعد نحو ثلاثة كيلومترات جنوبي وسط المدينة".

ولفتت كونريد الى إنها تواصل البحث عن المفقودين.

وذكر كيفن إسكوبار، الفني الميداني في كونريد، للصحفيين إن رجال الإنقاذ "عثروا على جثة طفلة يتراوح عمرها بين ثلاث وخمس سنوات". وأضاف "فضلا عن ذلك، هناك تقارير عن 18 مفقودا، بينهم ثمانية بالغين وعشرة قصر".

وتشر إحصاءات الوكالة إلى أن ما لا يقل عن 29 شخصا لقوا حتفهم بسبب الفيضانات في جواتيمالا خلال موسم الأمطار الحالي.