شكرا لقرائتكم خبر عن 622 مليون دولار من بريطانيا وأمريكا للطاقة ومتقاعدي أوكرانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت وزارة المالية الأوكرانية، بأنها تلقت 100 مليون دولار من بريطانيا عبر صندوق استئماني للبنك الدولي، وسيتم استخدام الأموال للتعويض عن مدفوعات المعاشات التقاعدية. وقالت السفارة الأمريكية لدى أوكرانيا، إن كييف وواشنطن وقعتا مذكرة تفاهم ستحصل أوكرانيا بموجبها على ما يصل إلى 522 مليون دولار لتعزيز قوة نظام الطاقة الأوكراني.

وجاء في بيان نشر على موقع وزارة المالية الأوكرانية: «أمس الاثنين تلقت أوكرانيا 100 مليون دولار من البنك الدولي بضمان بريطاني. سيتم استخدام الأموال للتعويض جزئياً عن نفقات ميزانية الدولة في أوكرانيا لسداد مدفوعات المعاشات التقاعدية لشهر يوليو 2023».

وأضافت الوزارة أن إجمالي المساعدات المالية البريطانية المقدمة منذ فبراير 2022 يبلغ 1.6 مليار دولار.

من جهة اخرى،ذكرت السفارة الأمريكية لدى أوكرانيا في بيان، أن أوكرانيا ستحصل على مساعدات جديدة لقطاع الطاقة بقيمة 422 مليون دولار وستخصص 100 مليون دولار أخرى لتنفيذ إجراءات بعينها تشمل إصلاحات. وتابعت أن أحد الأهداف هو مساعدة أوكرانيا على استعادة بنية تحتية حيوية بعد هجمات جوية روسية على محطات ومحولات الكهرباء التي أسفرت عن انقطاع التيار عن الملايين في بعض الفترات أثناء الشتاء الماضي.

ومنذ ذلك الحين، تجري أوكرانيا إصلاحات مكثفة، لكن مسؤولين حذروا من خطر شن هجمات جديدة هذا الشتاء، كما قصفت روسيا منشآت للطاقة في أنحاء البلاد الأسبوع الماضي.

وقالت السفارة الأمريكية إن مذكرة التفاهم تهدف إلى مساعدة أوكرانيا في العمل نحو إصلاح قطاع الطاقة وانتقاله بعد الحرب مع روسيا إلى اقتصاد تنافسي في قطاع الطاقة ذات انبعاثات الكربون المنخفضة بما يتكامل مع الاتحاد الأوروبي.

يوم الخميس الماضي أعلن وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو أن بلاده تلقت 1.25 مليار دولار من الولايات المتحدة، وسيتم استخدام الأموال لسداد نفقات ميزانية الدولة.

(رويترز)