شكرا لقرائتكم خبر عن قرار ناري من مدرب مانشستر يونايتد ضد سانشو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اتخذ المدرب الهولندي تين هاج، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم مانشستر يونايتد، قرار بمنع جادون سانشو، جناح النادي الإنجليزي من دخول جميع مرافق النادي المتعلقة بالفريق الأول، وذلك على إثر الخلاف الذي دب بين اللاعب ومدرب خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن تين هاج اتخذ قراره بمنع سانشو من دخول جميع مرافق النادي المتعلقة بالفريق الأول، بما في ذلك غرفة الطعام.

جدير بالذكر ان الثنائي قد دخلا في أزمة خلال مباراة أرسنال قبل التوقف الدولي الأخير، ولم يعتذر للاعب عما بدر منه.

وتابعت الصحيفة:" لذلك تم استبعاد سانشو، من التدريب مع الفريق وكان يخوض تدريبات فردية، قبل أن يقرر تين هاج منعه من دخول النادي نهائيا".

وكان زملاء جادون سانشو في فريق مانشستر يونايتد، قد حثوا اللاعب على تقديم الاعتذار لإيريك تين هاج، ولكنه مُصر على موقفه بعدم الاعتذار.